На старте новогодней кампании в Пензе покажут семью Деда Мороза

30.11.2024 | 14:08

В администрации Пензы назвали дату традиционного шествия Дедов Морозов. Оно пройдет в день старта новогодней кампании, 15 декабря.

Кроме того, для горожан готовят постановку, в которой Дед Мороз появится вместе с женой, детьми, а также внуками.

«Этим представлением мы закроем Год семьи в Пензе», - заявила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Пока областной центр преображают к праздникам. Сейчас новогодние елки уже смонтировали на главной площади города, а также в скверах «Могилевский дворик», Дружбы и около ДК на улице Терновского, 127.

Кроме того, искусственные праздничные деревья установят во всех четырех районах Пензы.

Украшение города запланировали завершить к 10 декабря. К этому дню Пенза засверкает огнями и наполнится атмосферой праздника, загорятся арт-объекты и елка на площади Ленина.

Там же с 16 декабря начнет работу домик Деда Мороза, где волшебник ведет прием детворы. На бревенчатой избушке обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут опустить письма с пожеланиями.

Новогодняя кампания продлится до 14 января.