Сетевое издание|18+|Суббота|30 ноя 2024|15:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

На старте новогодней кампании в Пензе покажут семью Деда Мороза

Печать
Telegram

В администрации Пензы назвали дату традиционного шествия Дедов Морозов. Оно пройдет в день старта новогодней кампании, 15 декабря.

Кроме того, для горожан готовят постановку, в которой Дед Мороз появится вместе с женой, детьми, а также внуками.

«Этим представлением мы закроем Год семьи в Пензе», - заявила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Пока областной центр преображают к праздникам. Сейчас новогодние елки уже смонтировали на главной площади города, а также в скверах «Могилевский дворик», Дружбы и около ДК на улице Терновского, 127.

Кроме того, искусственные праздничные деревья установят во всех четырех районах Пензы.

Украшение города запланировали завершить к 10 декабря. К этому дню Пенза засверкает огнями и наполнится атмосферой праздника, загорятся арт-объекты и елка на площади Ленина.

Там же с 16 декабря начнет работу домик Деда Мороза, где волшебник ведет прием детворы. На бревенчатой избушке обычно закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут опустить письма с пожеланиями.

Новогодняя кампания продлится до 14 января.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте