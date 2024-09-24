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Культура

Олень и оленята появятся на набережной уже на этой неделе

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Процесс создания скульптурной композиции для набережной Суры подходит к концу. Олень с оленятами по мотивам абашевской игрушки появятся там уже на этой неделе.

Олень и оленята появятся на набережной уже на этой неделе

Автор Валерий Кузнецов работал над объектом около месяца. Сейчас он вносит последние штрихи. Вес самой крупной фигуры составит около 700 кг, высота порядка 3 метров.

Олень и оленята появятся на набережной уже на этой неделе

Конструкция представляет собой стальной каркас с несколькими слоями стеклофибробетона. По окончании основных работ все элементы покроют фасадной краской цвета обожженной глины, а затем - износостойким лаком.

Олень и оленята появятся на набережной уже на этой неделе

Круглый бетонный постамент уже готов, сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях во вторник, 24 сентября.

Накануне на набережной начались работы по подготовке основания под постамент для арт-объекта, который появится в зеленой зоне напротив одного из лестничных маршей.

Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей.

Видео из TG-канала парка Белинского.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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