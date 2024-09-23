«Без рванья рубахи»: в Кузнецке подвели итоги Дня города

23.09.2024 | 18:29

В понедельник, 23 сентября, на совещании в администрации Кузнецка подвели итоги Дня города, который праздновался 21 сентября.

«На мой взгляд, [День города] прошел хорошо. Может, это один из лучших таких праздников с момента, как мы организовываем в формате «Кузницы». Сообразно нынешнему времени с патриотическим подтекстом, но без рванья рубахи на груди, с настоящим нешумным патриотизмом», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Он поблагодарил тех, кто занимался организацией, акцентировал внимание на интересной режиссуре мероприятий.

«И на все это ни рубля бюджетных денег, все за счет наших предпринимателей, спонсорской помощи. Соберите всех, кто участвовал и помогал, надо всех поименовать и поблагодарить», - призвал Златогорский подчиненных, ответственных за сферу культуры.

Кроме того, он поручил начать подготовку к Дню народного единства (4 ноября). «Понятно, что погода будет другая, но должно быть интересно», - подчеркнул он.

В преддверии Дня города Златогорский предложил организовать на празднике сбор гуманитарной помощи на нужды спецоперации. «Ситуация сложная, надо, чтобы это доходило до всех, а День города, где будут тысячи людей, - то мероприятие, когда вся эта агитация будет носить предельно конкретный характер», - отметил он тогда.