В минкульте объяснили, зачем в Пензе выступит «Хор Турецкого»

20.08.2024 | 11:10

У части пензенцев вызвало недоумение сообщение о выступлении «Хора Турецкого» за бюджетный счет 1 сентября на Юбилейной площади. Люди задают вопросы в местных каналах в Telegram и группах в соцсетях.

Жительница областного центра Екатерина З. оставила обращение на странице губернатора. «Уважаемый Олег Владимирович, многих пензенцев очень обескуражила и возмутила новость о выделении из областного бюджета 11 млн руб. на организацию выступления «Хора Турецкого» в Пензе 1 сентября. Если возможно, замените, пожалуйста, концерт на выступление пензенских детских коллективов, а высвободившиеся деньги направьте на поддержку наших бойцов или пострадавших жителей Курска и Белгорода (раз эти деньги не нужны городу и области на решение местных проблем)! Наш президент сказал, что весь народ и власти регионов должны сплотиться и помочь нашим бойцам и жителям приграничных регионов, а мы выбрасываем деньги на песни и пляски (да простят меня исполнители хора, которые поют просто восхитительно)», - написала горожанка.

Ответ ей поступил из областного министерства культуры и туризма.

«1 сентября на Юбилейной площади пройдут мероприятия в честь Дня знаний. Концерт «Хора Турецкого» организован в качестве мер патриотического воспитания подрастающего поколения. Местные детские коллективы в этот день также выступят на сцене на Юбилейной площади», - объяснил представитель ведомства.

Концерт «Хора Турецкого» продлится 80 минут. Выступление артистов оценивается в 7 млн 198 тыс. руб. Непосредственно вознаграждение исполнителям составит 6 млн 450,5 тыс., оплата проезда коллектива - 683 тыс., расходы на питание артистов - 64,5 тыс. руб.

Услуги по обеспечению коллектива оборудованием оцениваются, согласно двум договорам, в 3 млн 543 тыс. 376 руб. и в 177 тыс. 200 руб. В технический райдер входит звуковое, световое и видеооборудование, сценические конструкции и работа персонала.