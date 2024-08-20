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Культура

Сергей Бычков прокомментировал приглашение «Хора Турецкого»

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Министр культуры и туризма области Сергей Бычков рассказал, почему в Пензу решили пригласить «Хор Турецкого».

По его словам, артистов хотят увидеть жители.

«Состоится концерт известного российского коллектива, который неоднократно бывал в нашем городе, и по многочисленным просьбам жителей мы опять пригласили «Хор Турецкого». Музыканты готовят несколько номеров по материалам местных авторов. Это будут всем известные, полюбившиеся песни на тему города Пензы», - рассказал Сергей Бычков.

Ранее у части пензенцев вызвало недоумение сообщение о выступлении «Хора Турецкого» за счет бюджета.

Люди стали задавать вопросы в местных телеграм-каналах и группах соцсетей, предлагая отменить концерт и отправить деньги на нужды СВО или жителей Курска и Белгорода.

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