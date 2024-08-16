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Культура

Выступление «Хора Турецкого» в Пензе обойдется в 11 млн рублей

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В Пензе вновь выступит арт-группа «Хор Турецкого». Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Общая сумма, в которую обойдется приезд знаменитой группы, составит 10 млн 918 тыс. 200 руб. Заказчиком выступает «Пензаконцерт».

Выступление артистов оценивается в 7 млн 198 тыс. руб. Непосредственно вознаграждение исполнителям составит 6 млн 450,5 тыс., оплата проезда коллектива - 683 тыс., расходы на питание артистов - 64,5 тыс. руб.

Услуги по обеспечению коллектива оборудованием оцениваются, согласно 2 договорам, в 3 млн 543 тыс. 376 руб. и в 177 тыс. 200 руб. В технический райдер входит звуковое, световое и видеооборудование, сценические конструкции и работа персонала.

Концерт состоится 1 сентября на Юбилейной площади и продлится 80 минут.

На Юбилейной площади для пензенцев проходят бесплатные выступления знаменитых солистов и групп, приуроченные к праздникам. 12 июня зрители увидели Егора Крида и Клаву Коку. А в 2023-м состоялся концерт группы «Любэ».

«Хор Турецкого» выступал на площади перед огромным количеством зрителей 13 июня 2018 года, на День города. А последний раз артисты были в Пензе в этом году: 7 марта концерт знаменитого коллектива стал подарком пензячкам. Он длился 80 минут и обошелся в 5 млн 914 тыс. руб.

Уникальность коллектива заключается в том, что вокалисты владеют всей палитрой существующих голосов - от сопрано до глубокого баса. В репертуаре - оперные арии, джазовые, поп-, рок-, этнокомпозиции.

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