Всегда за искренность: в Пензе дала яркий концерт Марина Бриз

17.04.2023 | 20:02

Марина Бриз ворвалась на сцену областной филармонии ярким музыкальным ураганом. Недаром певица взяла себе необычный творческий псевдоним - чтобы ассоциироваться у публики со свежим морским ветром.

«Таким легким и романтичным. В какой-то степени в этом сама я. Я всегда за искренность, за естественность, за то настоящее, какое только может быть. И мне кажется, даже в этом какой-то есть секрет успеха», - отметила певица.

Марина Бриз - обладательница музыкальных премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». В репертуаре артистки более 80 песен, написанных ее продюсером Ольгой Морозовой.

Марину часто называют одной из самых загадочных российских исполнительниц. Она не любит рассказывать о личной жизни - о любви артистка предпочитает петь.