В 2023 году хотят наконец открыть новый корпус краеведческого музея

24.03.2023 | 12:07

В 2023 году в отреставрированном здании на Белинского, 8, планируют наконец открыть еще один корпус краеведческого музея. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил на сессии регионального Заксобра в пятницу, 24 марта.

Решение отдать музею более просторное здание глава региона озвучивал еще весной 2021 года. В фонде - больше 130 000 предметов, а в старом здании на улице Красной может быть представлено лишь 15% экспонатов.

«Будем в этом году делать все, чтобы второй корпус краеведческого музея начал функционировать. Мы должны сформировать музейные экспозиции в новом здании», - заявил губернатор на сессии.

В феврале 2023-го в Министерстве культуры и туризма Пензенской области пояснили, что разработка концепции будущей экспозиции идет небыстро, так как требуется художественное и техническое оформление пространства.

На данный момент уже приобретена офисная мебель для рабочих кабинетов и закуплена часть специального оборудования.