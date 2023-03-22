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Культура

В Пензе выступил преподаватель консерватории имени П. И. Чайковского

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Будто был рожден с мечтой играть на органе, отметил член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов и преподаватель консерватории имени П. И. Чайковского Алексей Шмитов.

«Сверху было заложено, что уже к 7-8 годам, в первых классах музыкальной школы, я мыслил об органе. Это было что-то недостижимое, такое где-то рядом с божеством», - рассказал органист.

За годы творческой карьеры удалось приблизиться к идеалу вплотную и восхищать публику виртуозным мастерством исполнения, в том числе пензенскую. В филармонии прошел концерт московского музыканта в рамках VIII фестиваля органной музыки Penza Fest.

Программу составили произведения четырех гениев мировой классики: Макса Регера, Сергея Рахманинова, Сезара Франка и Иоганна Себастьяна Баха. Первые трое композиторов - юбиляры в этом концертном сезоне.

В Пензе Алексей Шмитов уже бывал несколько раз и успел оценить местный орган.

«Я его знаю, люблю, он очень хорош по качеству, акустика зала прекрасная. Красивый, очень импозантно выглядит, не так много в России именно визуально красивых инструментов», - подчеркнул музыкант.

Город на Суре стал последним из четырех в творческом туре Алексея Шмитова. Теперь органист отправится домой, в столицу - его ждут студенты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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