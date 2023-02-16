В Пензе баянист Валерий Семин собрал аншлаг на своем концерте

16.02.2023 | 20:37

Заслуженный артист России в Пензу приезжает часто и с большим удовольствием. Валерия Семина здесь любят. Певец и музыкант не скрывает: ему это очень приятно.

В киноконцертном зале «Пенза» известный баянист представил программу «Привет, зимушка-зима!». Но это не значит, что для зрителей были подготовлены только песни о холодном времени года. Просто февраль на календаре.

«Зритель «омолодился», и, если раньше были в основном женщины, сейчас приходят семьями. Я всегда говорю на концерте: «Если вы уйдете и унесете частичку моей души и моего сердца, я буду счастливым человеком». И люди уносят и распространяют везде», - отметил артист.

Выступал Валерий Семин два часа. Находясь на сцене, он не только пел, но и отвечал на вопросы, читал стихи.

На концерте приезжего баяниста в зрительном зале свободных мест практически не было. Заслуженный артист России собрал аншлаг.