Первое «сНежное шоу» Славы Полунина в Пензе собрало аншлаг

19.11.2022 | 09:10

В Пензе на сцене большого зала филармонии стартовало легендарное «сНежное шоу Славы Полунина».

Представление, которое уже более 25 лет странствует по миру, привезли Пензу, чтобы окутать ее жителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком.

В зрелище каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то - пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках. А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве Вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале и еще долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями.

Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить бумажные «снежки», не желая уходить.

Эта сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребенке, который остается жить в каждом в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем, и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

Шоу проходит до 21 ноября. Билеты продаются на главном сайте slavasnowshow.ru и в кассе «Пензаконцерта». Заказать их можно ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону 8 (800) 777-50-47.

Наличие билета для ребенка обязательно. Возрастное ограничение 6+.