В Пензе «Виртуозный орган» собрал полный зал любителей классики

15.11.2022 | 20:17

Перед тем как погрузиться в мир классической органной музыки, пензенцы узнавали интересные факты о том или ином произведении. Именно такой формат концерта предложил публике молодой московский органист Андрей Шейко. По его мнению, небольшая лекционная часть позволят лучше понять композицию, прочувствовать ее.

«Виртуозный орган» - так называется концертная программа Андрея Шейко, победителя и дипломанта многих конкурсов, в том числе и международных. С пензенскими поклонниками классики исполнитель уже знаком: он давал концерт в городе на Суре.

«Очень богатый красками инструмент, очень большой, очень много возможностей для исполнения», - отметил органист.

Поклонники классической музыки заняли и партер, и балкон. В первом отделении прозвучали произведения И. С. Баха.