В Пензе прошла творческая встреча с незрячим поэтом из Твери

12.11.2022 | 17:30

Свою творческую встречу с пензенцами поэт из Твери Борис Зверев начал со стихотворения «Автопортрет». В Пензу он приехал впервые - по приглашению театральной студии «ПРО-зрение», в которой занимаются слабовидящие.

Борис Иванович, член Всероссийского общества слепых, перестал видеть в 18 лет в результате болезни, а затем начал писать.

«У меня это прорезалось лет в 35, наверное. Начиналось с эпиграмм. Я работал на предприятии для слепых (УПП - учебно-производственное предприятие) и начал писать эпиграммы на руководство, все прочее, на друзей. А потом - и лирика, и все», - рассказал стихотворец.

В Пензу Зверев приехал вместе с коллегами по творческому цеху. Среди них - супруга Елена, с которой он познакомился на одном из поэтических фестивалей в Твери. Недавно она выпустила свою книгу «Ответчица за годы немоты».