Культура

В Пензе студенты исполнили авторские песни на музыкальном фестивале

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Лермонтовке дрожали струны отрядной души. Это дебют музыкального фестиваля студенческих объединений Приволжского федерального округа. А все благодаря Елизавете Чарыковой.

«Являюсь победителем грантового конкурса от Росмолодежи, выиграла грант на проведение этого музыкального фестиваля. В дальнейшем планируем проводить его ежегодно, возможно и в других регионах, то есть масштабироваться, развиваться. Люди этого хотят, есть запрос от ребят, которые хотят выступать, хотят становиться звездами популярными, выпускать свои треки, писать музыку», - рассказала руководитель Пензенского регионального отделения РСО Елизавета Чарыкова.

Желающих прославиться оказалось 18. Здесь и солисты, и целые группы. Ребята приехали из шести регионов страны.

Свою авторскую композицию «Мы» из Казани привезла Аделина Широкова. Говорит, до генеральной репетиции сильно переживала.

«Но после того как я вышла на сцену и поняла, что для меня самое главное - быть собой, и сцена это любит, и меня за это на сцене любят, я сразу успокоилась. Ребята меня поддержали, заходили в гримерку даже, говорили приятные слова. Я осознала, что самое главное - быть честной, быть собой. Зритель это чувствует и любит», - поделилась командир отряда «Контакт» (г. Казань) Аделина Широкова.

И не только зритель. Аделине повезло, ведь один из судей точно обращает внимание на энергетику артиста, а не на навыки пения.

«Я, конечно, не могу на 100% качественно оценить именно вокальные данные, но заряд эмоциональный, посыл, что человек действительно находится на своем месте», - отметил руководитель штаба РСО ПФО Алексей Нагин.

Для открытых и активных участников это не проблема. Даже атмосфера соперничества в зале не ощущалась - концерт напоминал посиделки с друзьями. Такой уж душевный репертуар у музыкантов.

А еще на территории библиотеки для ребят развернули интерактивные площадки, мастер-классы, устроили мини-конкурсы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте