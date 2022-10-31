В Пензе студенты исполнили авторские песни на музыкальном фестивале

31.10.2022 | 20:44

В Лермонтовке дрожали струны отрядной души. Это дебют музыкального фестиваля студенческих объединений Приволжского федерального округа. А все благодаря Елизавете Чарыковой.

«Являюсь победителем грантового конкурса от Росмолодежи, выиграла грант на проведение этого музыкального фестиваля. В дальнейшем планируем проводить его ежегодно, возможно и в других регионах, то есть масштабироваться, развиваться. Люди этого хотят, есть запрос от ребят, которые хотят выступать, хотят становиться звездами популярными, выпускать свои треки, писать музыку», - рассказала руководитель Пензенского регионального отделения РСО Елизавета Чарыкова.

Желающих прославиться оказалось 18. Здесь и солисты, и целые группы. Ребята приехали из шести регионов страны.

Свою авторскую композицию «Мы» из Казани привезла Аделина Широкова. Говорит, до генеральной репетиции сильно переживала.

«Но после того как я вышла на сцену и поняла, что для меня самое главное - быть собой, и сцена это любит, и меня за это на сцене любят, я сразу успокоилась. Ребята меня поддержали, заходили в гримерку даже, говорили приятные слова. Я осознала, что самое главное - быть честной, быть собой. Зритель это чувствует и любит», - поделилась командир отряда «Контакт» (г. Казань) Аделина Широкова.

И не только зритель. Аделине повезло, ведь один из судей точно обращает внимание на энергетику артиста, а не на навыки пения.

«Я, конечно, не могу на 100% качественно оценить именно вокальные данные, но заряд эмоциональный, посыл, что человек действительно находится на своем месте», - отметил руководитель штаба РСО ПФО Алексей Нагин.

Для открытых и активных участников это не проблема. Даже атмосфера соперничества в зале не ощущалась - концерт напоминал посиделки с друзьями. Такой уж душевный репертуар у музыкантов.

А еще на территории библиотеки для ребят развернули интерактивные площадки, мастер-классы, устроили мини-конкурсы.