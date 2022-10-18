Директор картинной галереи рассказал о перевыполнении плана по доходам

18.10.2022 | 08:35

Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого перевыполняет план по доходам. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал руководитель учреждения культуры Кирилл Засторжный.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор рассказал, что находится в отпуске, но работа в музее кипит и в его отсутствие.

«Процесс у нас налажен так, что результаты первой половины октября просто радуют. Нами уже заработано около 600 тыс. рублей при плане всего месяца 350 тыс.», - порадовался Кирилл Застрожный.

Он уточнил, что с начала 2022-го галерея получила доход в размере 5 млн 900 тыс. рублей, хотя годовой план равен 4 млн 500 тыс., то есть он уже перевыполнен почти на полтора миллиона.

«А впереди еще 2,5 месяца. Благодарю всех коллег за напряженную и активную работу, так держать!» - высказался директор.