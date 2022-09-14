В Губернаторском доме выставили работы художника Виктора Пензина

14.09.2022 | 19:47

В зале Губернаторского дома прозвучал голос Виктора Пензина, но самого художника, к сожалению, не было. Это первая персональная выставка, которую открыли без автора - он ушел из жизни 9 мая 2022 года. Экспозицию, повествующую о его творческом пути, организовали в память о президенте Академии народного искусства.

«Художник живет до тех пор, пока живо его творчество, пока он может говорить с нами через выраженный им окружающий мир», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Виктор Пензин - мастер графического народного творчества, основоположник современного лубка. Он считал, что в каждом направлении искусства нужно постараться найти собственную нишу, добавить изюминку.

Огромное количество работ появилось на свет за годы его деятельности. На вернисаже представлены 60 - по одной из каждой серии. Их подготовила дочь художника, но изначально он сам планировал собрать эту экспозицию.

«Хотел показать эту выставку, начиная со своих ранних работ, с учебных работ. Здесь представлены и книжная графика, линогравюра - сложнейшие техники», - рассказала дочь Виктора Пензина Мария Лукашина.

Большую часть жизни художник провел не в Пензе, но свою малую родину никогда не забывал. Часы на здании железнодорожного вокзала, журавль в «Тарханах», витражи на окнах дома отдыха имени Володарского - все это творения Виктора Петровича.