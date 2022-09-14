Культура

В Губернаторском доме выставили работы художника Виктора Пензина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В зале Губернаторского дома прозвучал голос Виктора Пензина, но самого художника, к сожалению, не было. Это первая персональная выставка, которую открыли без автора - он ушел из жизни 9 мая 2022 года. Экспозицию, повествующую о его творческом пути, организовали в память о президенте Академии народного искусства.

«Художник живет до тех пор, пока живо его творчество, пока он может говорить с нами через выраженный им окружающий мир», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Виктор Пензин - мастер графического народного творчества, основоположник современного лубка. Он считал, что в каждом направлении искусства нужно постараться найти собственную нишу, добавить изюминку.

Огромное количество работ появилось на свет за годы его деятельности. На вернисаже представлены 60 - по одной из каждой серии. Их подготовила дочь художника, но изначально он сам планировал собрать эту экспозицию.

«Хотел показать эту выставку, начиная со своих ранних работ, с учебных работ. Здесь представлены и книжная графика, линогравюра - сложнейшие техники», - рассказала дочь Виктора Пензина Мария Лукашина.

Большую часть жизни художник провел не в Пензе, но свою малую родину никогда не забывал. Часы на здании железнодорожного вокзала, журавль в «Тарханах», витражи на окнах дома отдыха имени Володарского - все это творения Виктора Петровича.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте