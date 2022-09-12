В Пензе впервые представили «Библию в картинках Василия Кореня»

12.09.2022 | 20:02

В 1953 году Виктор Пензин впервые распахнул двери художественного училища имени Савицкого как абитуриент, а теперь здесь открывают уникальную выставку в память о нем. В фойе находится детище Пензина - точная реконструкция «Библии в картинках», которую сотворил Василий Корень еще в семнадцатом веке.

«Создавал ее в жанре русской народной картинки, русского народного лубка, и дошла эта книга до нас в единственном экземпляре. Хранится оригинал книги сегодня в Санкт-Петербурге, в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, доступ весьма ограничен», - сообщил вице-президент Академии народного искусства Георгий Годлевский (г. Москва).

Команда мастеров под руководством Виктора Пензина корпела над книгой почти 10 лет - и вот миру явились 36 полотен, досконально повторяющих оригинальные страницы Библии с иллюстрациями Кореня.

«Это 20 листов Книги Бытия (Ветхий Завет) и 16 листов Апокалипсиса (Новый Завет). Мы бы хотели, чтобы выпускники и учащиеся художественного училища, в котором учился Виктор Петрович, знали об этом человеке, знали его жизнь, его историю и его вклад в современное искусство», - отметил Георгий Годлевский.

«Эти листы очень интересны тем, что они как бы ориентированы на простого зрителя, который, может быть, даже не умеет читать или читает с большим трудом, и, глядя на эти картинки, разбирает некоторые подписи, находящиеся на них, и воспроизводит тот или иной фрагмент из текста Библии», - подчеркнул заведующий выставочным фондом художественного училища им. К. А. Савицкого Дмитрий Димаков.

Открытие выставки посетила и дочь Виктора Пензина. Она прочла собравшимся несколько строк из его книги «Останется только имя». К сожалению, издать ее при жизни автор не успел.

«Училище воспитало трудолюбие, дало школу рисования. Мы писали ежедневно, не признавая праздников и воскресений, по пять этюдов в день и даже по ночам работали над натюрмортами и композицией», - прочитала дочь Виктора Пензина Мария Лукашина.

Экспозиция «Библия в картинках Василия Кореня» уже попутешествовала по всему миру, была в таких дальних странах, как Австралия и Колумбия, но вот в Пензу, на малую родину Виктора Пензина, приехала впервые и пробудет здесь месяц.