Картину из пензенской галереи выставят в московском музее

09.09.2022 | 10:41

Картину Ильи Репина «Вид на Везувий» из коллекции Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого отправят на выставку в Музей русского импрессионизма.

Проект, над которым сейчас работает столичное учреждение культуры, посвящен заграничным пенсионерским поездкам художников, выпустившимся из Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества в конце XIX - начале ХХ вв.

Экспонаты из российских музеев и частных собраний покажут зрителям в период с февраля по май 2023 года.

«На основании представленных картин и графических работ можно будет составить представление о сюжетах, которые интересовали молодых художников, а также о влиянии, которое оказывали на них как классическое европейское искусство, так и новейшие живописные тенденции», - отметили в Пензенской картинной галерее.

«Вид на Везувий» - картина, написанная Репиным в традициях академической живописи во время путешествия по Италии в 1873 году.