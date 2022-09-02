Культура

На набережной в Пензе выступили солисты вокальной студии «Шанс»

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Вечер на набережной прошел с песней. Перед горожанами выступили молодые артисты - ученики детской музыкальной школы имени Виктора Чеха, солисты вокальной студии «Шанс».

«Их все любят, они уже не в первый раз у нас выступают. Решили устроить такой праздник для жителей», - сообщила заведующая отделом центра хореографического искусства Елена Майорова.

В основном среди зрителей - родители выступающих, но и обычных прохожих юные таланты не оставили равнодушными.

«Хорошая музыка, талантливые певцы, да и вообще настроение - пушка», - рассказал житель Пензы Георгий Рапира.

Мероприятие под открытым закатным небом устроили в один из последних теплых дней. Вблизи артистов стоять было не обязательно - музыку отлично слышали и те, кто расположился на склоне набережной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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