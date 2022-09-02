Банк «Кузнецкий» - генеральный партнер фестиваля «Наша кузница»

02.09.2022 | 10:20

Банк «Кузнецкий» выступает генеральным спонсором фестиваля предпринимателей «Наша кузница», который пройдет 4 сентября в Кузнецке.

Открытие праздника состоится в 11:40. Он традиционно предполагает работу восьми площадок. Основное действо будет происходить на центральной площади города. Гости смогут принять участие в мастер-классе по кузнечному делу, увидеть историческую реконструкцию, лучный тир, ристалище.

Для юных посетителей банк проведет на площадке «Солнечный город» игру-квест «Рукавички дружбы», желающим бесплатно нанесут аквагрим.

После открытия на центральной площади развернется Нарышкинская ярмарка. Большая программа подготовлена также в парке «Нескучный сад», а на стадионе «Рубин» пройдут спортивные мероприятия. Вечером всех ждет развлекательная программа, выступление кавер-групп и праздничный салют.

Банк «Кузнецкий» приглашает жителей и гостей города посетить фестиваль «Наша кузница» - одно из самых ярких событий в жизни города.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.