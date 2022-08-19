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Культура

В Даншине гости увидят уникальные костюмы и услышат старинные песни

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В субботу, 27 августа, в Белинском районе состоится ставший уже традиционным всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest». О том, что ждет гостей, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В программе - всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2022». Будут работать выставки, перед гостями выступят самобытные и профессиональные коллективы Республики Мордовия и Пензенской области.

Пензенский государственный краеведческий музей представит специальную выездную выставку «Пензенская мордва III-XX веков. Археология и этнография» (c 11:00 до 17:00, Дом народных танцев). Среди экспонатов - уникальные предметы мордовской культуры: украшения, предметы одежды, бытовые предметы, оружие. Посетители смогут примерить традиционные одеяния народов Пензенской области.

Пензенский музей народного творчества подготовил интерактивную программу «У плетня» (фестивальная площадка). Здесь можно будет погрузиться в атмосферу крестьянского быта, примерить на себя образ мордовки XVIII века, принять участие в мастер-классе по изготовлению старинного оберега «Птица счастья» из лыка.

С даншинской жизнью последних лет познакомит ставшая уже традиционной для праздников выставка работ известного фотохудожника Бориса Тишулина «Даншино - территория возрождения».

На главном входе всех гостей будет встречать фольклорный ансамбль «Торама» им. Владимира Ромашкина (Республика Мордовия) - лауреат многих международных и российских конкурсов.

После официального открытия, которое состоится в 15:00, на главной сцене продолжатся выступления коллективов из Республики Мордовия. Уникальную программу представит Старотеризморгский народный фольклорный хор, основанный в 1957 году. Коллектив - лауреат всесоюзных и всероссийских смотров и фестивалей самодеятельного художественного творчества, участник многих международных фестивалей фольклора финно-угорских народов.

Впервые на главной сцене старинного села Даншино выступит Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина», недавно отметивший свое 80-летие.

У всех гостей праздника будет возможность также познакомиться с доброжелательными и хлебосольными «даншинскими бабушками», попробовать традиционную выпечку, охлаждающий в летнюю жару мордовский квас и другие полезные напитки.

В этом году впервые будет представлен новый жанр - спектакль-концерт «Про чувство», подготовленный пензенской фолк-группой «Мариванна». Спектакль-концерт - победитель первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2021 года.

В 18:00 начнется главное событие вечера - выступление этно-арт-театра Varma и театра моды «Масторава» (Республика Мордовия).

Varma - обладатель Гран-при, дипломант, лауреат международных фестивалей и конкурсов России и зарубежья. При создании этнокомпозиций авторы опирались на археологические, этнографические, мифологические материалы. Зрители увидят уникальные коллекции костюмов в стилях этно, гранж, delafantasy, pret-a-porter, haute couture в авторской сценической интерпретации.

«Масторава» представит театрализованное шоу с демонстрацией коллекций этнических и сценических костюмов, созданных в Саранском художественном училище им. Ф. В. Сычкова. Коллекции были показаны на презентации Республики Мордовия в Министерстве иностранных дел послам и представителям 73 иностранных государств.

Фестиваль завершится выступлением фолк-группы «Мариваннна» в формате зажигательной этнодискотеки.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«ДаншиноFest»
Такое название дань моде? Прогиб под запад? Или что?

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