Культура

В Пензе выставили работы народного художника РСФСР Бориса Лебедева

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Агитационные плакаты, иллюстрации к книгам и журналам, карикатуры, авто и портреты известных людей Пензенского края - за свою жизнь Борис Лебедев создал несчетное количество работ. Четверть века прошло со дня смерти народного художника РСФСР, и впервые в Литературном музее открыли выставку, посвященную его памяти.

В социальных сетях сотрудники объединения разместили пост о творчестве иллюстратора.

«В комментариях к этой публикации добрый друг нашего музея написал, что его дочь бережно хранит эту память. Когда мы уточнили, где она проживает, и увидели ответ «Пенза», не поверили своим глазам. Мы пригласили Татьяну Борисовну в музей и не могли наговориться. Она рассказывала нам о своем отце, мы рассказывали о богатой фондовой коллекции, которой обладаем, как сохраняем это богатство», - сообщила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Оказалось, что и дочери Татьяне было что добавить в экспозицию. Благодаря ей посетители могут ознакомиться не только с иллюстрациями и рисунками Лебедева.

«Там есть материалы и о нем самом, что, мне кажется, всегда выставку дополняет. Когда мы говорим об авторе, мы просто называем его имя и фамилию, не раскрывая. А когда человек знакомится с жизнью, изучая какие-то факты, биографию, он уже по-другому смотрит на его творчество, на его работы», - подчеркнула Наталья Полева.

Сама дочь художника вспоминает отца как трудоголика. Его мастерская находилась в доме, где они жили, и в ней всегда горел свет, а внутри постоянно создавались новые картины.

«Его девиз в жизни - «Ни дня без работы». Я думаю, что можно было даже на двери его мастерской написать эти строки. Пока мы были маленькие, нас все время предупреждали, что нельзя бегать, кричать, шалить, потому что папа работает. «Папа работает» - эта фраза была основной в нашей семье», - поделилась дочь Бориса Лебедева Татьяна Васильева.

В Литературном музее выставка пробудет еще два месяца, а затем отправится по филиалам объединения, чтобы жители муниципальных районов и туристы тоже смогли увидеть плоды творчества Бориса Лебедева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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