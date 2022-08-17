На «Золотаревском городище» ожидают не менее 3 000 гостей

17.08.2022 | 20:40

Как жили люди в Средневековье на территории региона, смогут представить себе пензенцы, побывав на фестивале «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций». Он намечен на 28 августа.

По расчетам организаторов, посетителей будет не меньше 3 000. Праздник пройдет уже в 11-й раз.

О самых интересных моментах фестиваля на брифинге рассказал заместитель министра культуры и туризма.

«В этом году уже традиционно будут работать площадки, которые работали на протяжении всех предыдущих фестивалей. Это зона реконструкторов, зона ремесленников, кулинарная с традиционной выпечкой, шашлыком, пловом. Добавится новое уникальное блюдо - золотаревская каша, которая будет раздаваться всем участникам бесплатно», - сообщил Ильдар Мавлюдов.

Приедут представители военно-исторических клубов из разных регионов. Самыми зрелищными моментами обещают стать реконструкция штурма Золотаревского городища и средневековый воинский турнир.

До места проведения мероприятия легко добраться на собственном транспорте или на автобусах, которые утром будут ждать экскурсантов у краеведческого музея. По словам организаторов, ехать стоит.

«Появились новые объекты, которых еще до этого не видели, дом воеводы. И вообще вся территория постепенно благоустраивается», - отметил Ильдар Мавлюдов.

Начало фестиваля запланировано на 10:00. Площадки будут работать до 16:00. У пензенцев появится шанс встретить популярного ведущего 1 канала Дмитрия Крылова - он планирует приехать на съемки на «Золотаревское городище», чтобы потом рассказать о событии в программе «Непутевые заметки».