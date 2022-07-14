Пензенский Центр культуры и досуга превратился на вечер в Хогвартс

14.07.2022 | 19:23

Под пристальным взглядом Букли, совы главного героя литературного произведения Джоан Роулинг, расположились музыканты камерного оркестра. Пензенский Центр культуры и досуга на один вечер превратился в Хогвартс, где прошел концерт для всех поклонников саги о Гарри Поттере.

Название ансамбля «Сонорус» - калька с заклинания увеличения громкости. Музыканты в мантиях разных факультетов вместе выступают на одной сцене. В репертуаре - 25 композиций из всех частей эпопеи.

«Девочка, которая играет с нами, аранжировала под состав музыку, переложила, и мы играем, в частности, ее аранжировку», - рассказала студентка Московской консерватории им. П. И. Чайковского Екатерина Рождественская.

В городе на Суре молодые виртуозы впервые, но пензенцы встретили их достойно. В зале практически не осталось свободных мест.

«Музыку эту знают многие люди разных поколений и возрастов. Когда я росла, тоже смотрели «Гарри Поттера». Знакомо большинству народа, и, как правило, публика очень тепло встречает», - констатировала Екатерина Рождественская.

Коллектив приехал из Москвы в рамках тура, который посвятили дню рождения Гарри Поттера. В 2022 году персонажу 31 июля исполнится 42 года.