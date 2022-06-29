Юные танцоры из Пензы взяли Гран-при на конкурсе в Сочи

29.06.2022 | 20:13

Из солнечного города Сочи «Эти дети» привезли блестящий кубок. На юге России прошел международный конкурс «Легенда Олимпа». Были заявлены две возрастные категории от пензенской школы танцев, без наград не остался никто.

«Средняя группа в своей номинации «Эстрадный танец» стала обладателем диплома «Лауреаты I степени», старшая в номинации «Современный танец» стала обладателем кубка Гран-при», - сообщила художественный руководитель школы танцев «Эти дети» Анастасия Мавлюдова.

Победители выступили с номером на социальную тему.

«В котором говорится про экологию, сейчас люди больше загрязняют природу, и мы назвали его «Среда обитания», так как показываем саму природу, как ей становится плохо», - отметила воспитанница школы танцев «Эти дети» Лидия Кулаженкова.

Чтобы точнее передать проблемы экологии, девочки использовали пластиковый реквизит. У Лидии в танце - главная роль: она играет Природу.

Девочки помладше подготовили для жюри веселый танец.

В памяти артисток осталось не только участие в ежегодном конкурсе и награждение. За четыре дня соревнований они успели насладиться и южным солнцем, и морской водойа.

«Море было очень классным. Это был мой, наверное, самый любимый момент в поездке. Купаться в море мне очень понравилось, особенно в волнах», - призналась воспитанница школы танцев «Эти дети» Инга Имкина.

С наградами «Эти дети» возвращаются часто. Гран-при - уже третий в 2022 году.