В картинной галерее в Пензе открылась выставка «Фронт. Тыл. Победа»

23.04.2022 | 17:10

Выставка, которую специалисты Губернаторского дома назвали «Фронт. Тыл. Победа», небольшая, меньше двух десятков картин.

Это работы художников-пензенцев, которые войну видели своими глазами: Бориса Борисова, Альфреда Оя, Никиты Краснова, Германа Жакова, Юрия Бельдюсова. Их творения отличаются от того, как рисовали события страшных лет люди, которые родились после.

«Ощущается колорит эпохи. Есть достаточно печальные, мрачные работы. Этот колорит эпохи невозможно передать тому, кто не был непосредственным участником событий. Это срез эпохи», - пояснил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Отдельно специалисты разместили зарисовки Георгия Панкова. Эти наброски ценны тем, что художник сделал их непосредственно на фронте. Георгию Васильевичу удалось выжить и привезти рисунки в Пензу. Теперь работы хранятся в картинной галерее.

«Летом 1941 года совсем еще молодым человеком Панков ушел из Пензы на фронт. Он был экспедитором, и в короткие моменты отдыха, когда другие бойцы отдыхали, чинили одежду или просто спали, Панков брал в руки карандаш и делал зарисовки своих друзей», - рассказала методист Пензенской картинной галереи Светлана Казицына.

Перед посетителями - лица реальных людей, их имена известны. Так, на одном из рисунков оказалась Надежда Ярошенко, медсестра, которая вынесла с полей сражений десятки раненых солдат и получила орден.

Авторов этих работ уже нет в живых. Многие художники не любили рассказывать о войне, за них и сейчас говорят картины.