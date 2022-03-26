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Культура

В Пензе открылась выставка резьбы по дереву и гобеленового ткачества

Печать

В музее народного творчества открылась выставка, на которой представлено сразу два направления: резьба по дереву и ручное ткачество (гобелен). Экспозиция объединила не только совершенно разные виды искусства, но и несколько поколений пензенских умельцев - Галину и Михаила Коробковых, их учеников и последователей.

Татьяна Кузьмина этот вид промысла освоила в 90-е, как говорят сейчас, была самозанятой. Ткала и продавала свои работы по всему миру.

«Вдохновение можно найти где угодно. Для одной работы нашла на облупленной двери с осыпавшейся краской на даче», - рассказала мастерица.

Татьяна Станиславовна с удовольствием делится опытом с подрастающим поколением. Последние несколько лет она преподает в лингвистической гимназии № 6, работы некоторых ее учеников также выставляются в музее.

«Детям нужно в первую очередь создать комфортную среду, и тогда они будут делать все! Они могут и поткать, и поиграть, кто устал - сидит уроки делает, физкультминутки мы устраиваем. Дети же чувствуют теплое к себе отношение, поэтому проблем с ними нет», - подчеркнула Татьяна Кузьмина.

Вот так выглядят рамы, на которых создаются шедевры.

Поздравить авторов сотканных работ и вырезанных из дерева фигур с открытием выставки пришли их родные и близкие, ученики, а также другие пензенские мастера.

Побывать на выставке, увидеть практически ювелирную работу резчиков, оценить масштабы гобеленовых полотен, насладиться буйством красок можно будет в течение всей весны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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