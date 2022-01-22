В Кузнецке в 22-й раз пройдет конкурс стихов о любви

22.01.2022 | 11:55

В Кузнецке объявлен традиционный городской молодежный конкурс стихов о любви, который пройдет уже в 22-й раз. Его организаторы - управление культуры и филиал № 10 ЦГБ имени А. Н. Радищева (юношеская библиотека).

Конкурсантами могут стать авторы в возрасте от 7 до 35 лет. Победители определяются в двух возрастных категориях: младшая - от 7 до 14 лет, старшая - от 15 до 35.

Материалы на конкурс принимаются до 10 февраля. Их можно самостоятельно разместить в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Юношеская библиотека города Кузнецка», раздел «XXII конкурс стихов о любви. Работы конкурсантов»), чтобы творчество автора смогли оценить подписчики, либо прислать на e-mail: kuzfilial-10@yandex.ru, либо принести в библиотеку по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 234Б (ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме субботы).

Поэтичность, образность, выразительность речи и четкость изложения - обязательные условия. Если профиль зарегистрирован в социальных сетях с творческим псевдонимом, просьба сообщить его.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучший сборник»;

- «Счастье есть»;

- «Последний романтик»;

- «За профессионализм и выразительность»;

- «Грамматика любви»;

- «Любовь и корона»;

- «Около любви»;

- «Белый стих»;

- «За яркость чувств»;

- «За образность»;

- «По волнам моей памяти»;

- «Проникновенная лирика»;

- «Музыка любви» (мелодекламация).

«Итоги творческого состязания будут подведены 14 февраля в 15:00 в юношеской библиотеке (Кузнецк, улица Ленина, 234Б). Иногородние участники получат дипломы в электронном виде. Справки можно получить по телефону 8 (84157) 3-36-41», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.