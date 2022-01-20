Культура

В картинную галерею передали портрет бывшей солистки филармонии

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Когда-то Любовь Прохорова была солисткой филармонии и часто выступала в Зеленом зале, но в последние годы концертов здесь не давала. И вот певица вновь появилась в картинной галерее. Главный повод - ее портрет перешел в собственность учреждения культуры. Подарила работу автор Лидия Лаворько-Кузнецова.

Портрет написан в 2004 году. Любовь Алексеевна хорошо помнит, как позировала художнице. Дама говорит, что в целом получилась похожей сама на себя.

«Что-то мне очень понравилось, например цвет платья. Мне понравилось, что у меня живые глаза, я смотрю на себя и вижу глаза мои - это самое главное, зеркало души. Есть какие-то маленькие нюансы, но это нормально», - отметила певица.

Художница тоже не забыла, как писала подругу. Спустя 18 лет хотела бы создать еще один портрет, но Лаворько-Кузнецова живет на два города и встречаются знакомые реже.

«Мне много что хочется, но как-то сейчас… Мы в масках, и очень сложно приехать из одного места в другое», - рассказала художница.

Директор картинной галереи рад принять в коллекцию портрет такой яркой женщины, как Любовь Прохорова. Горожане смогут увидеть работу на одной из выставок в этом году.

Во время встречи в Зеленом зале певица тоже решила сделать подарок посетителям - она читала свои стихи и исполняла романсы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Уфф!

Гость||

Измельчала галерея. Все подряд собирает. Лишь бы о пополнении фондов отчитаться.

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