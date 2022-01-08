Культура

В Пензе состоялся показ немого кино в сопровождении живой музыки

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Бастер Китон - признанный гений немого кино. Актер, режиссер, сценарист и продюсер - на съемочной площадке американец выполнял сразу несколько функций. Возможно, именно поэтому его фильмы и были настолько популярны в 30-е годы XX века.

Прикоснуться к классике смогли и пензенцы.

«Формат необычный, впервые в Пензе показывается немое кино с живой музыкой. Я сегодня выступаю в роли тапера», - рассказала пианистка Анастасия Суднева.

Профессия появилась в конце XIX века. Изначально пианисты сопровождали музыкой выступления на балах, званых вечерах, потом стали аккомпанировать и на киносеансах. К сожалению, уже неизвестно, какие именно произведения звучали во время показа картины Китона «Шерлок-младший» более 100 лет назад. Поэтому Анастасия Суднева подбирала репертуар заново.

«Я искала музыку, которая, с моей точки зрения, максимально подходит к сюжету, ко всем сценам. Где-то приходилось что-то корректировать», - пояснила она.

«Арт-пространство - это не только выставочная деятельность. Это событийность, мероприятия разного характера - и музыкальные вечера, и театральные постановки. Конечно, нам был необходим здесь музыкальный инструмент», - уточнила куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Алла Вазерова.

Уникальный экспонат - 100-летний рояль. В стенах «Дома Бадигина» он сыграл впервые.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Арт-пространство - это не только выставочная деятельность. Это событийность, мероприятия разного характера - и музыкальные вечера, и театральные постановки. Конечно, нам был необходим здесь музыкальный инструмент», - уточнила куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Алла Вазерова.
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