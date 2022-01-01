Пензенская картинная галерея готовится отметить 130-летие

01.01.2022 | 16:40

В начале января 1892 года в здании на Красной открылась выставка работ известных художников. В XIX веке в трехэтажке размещалась ремесленная школа, пейзажи и портреты заняли здесь лишь небольшое помещение. Но именно вернисаж полотен из коллекции губернатора Николая Селиверстова считают рождением Пензенской картинной галереи.

С того момента минуло уже 130 лет. Больше 40 из них учреждением культуры руководил Валерий Сазонов, который стал директором в 1972 году.

«В наследство» я получил 1 662 экспоната, сейчас в галерее - за 12 000», - рассказывал он в 1999-м.

В XXI веке шедевров в Пензенской картинной галерее стало еще больше. За 130 лет существования каких только выставок здесь не было: горожане смогли ознакомиться с творчеством всемирно известных художников и скульпторов - Сальвадора Дали, Фриды Кало, Зураба Церетели и многих других. Иногда звезды приезжали лично, как Никас Сафронов.

В коллекции пензенской картинной галереи - целый ряд работ И. Е. Репина, К. Д. Флавицкого, Ф. С. Рокотова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана. Они тщательно охраняются, но тем не менее ЧП все равно бывают. Так, в конце 1980-х украли пейзаж Теодора Руссо «Перед грозой», шедевр вернулся в родные стены только в 2007 году.

Много лет руководство картинной галереи считало главной проблемой отсутствие места. Выставлять и хранить полотна было негде. Несколько лет назад учреждению культуры досталось соседнее здание - Губернаторский дом. А теперь встают новые задачи.

«Мы просто обязаны в год 130-летия галереи сделать все залы светлыми, то есть провести везде такой же профессиональный свет, как в Зеленом зале», - пояснил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Официальные торжества в честь 130-летия галереи еще только предстоят.