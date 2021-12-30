Оркестр «Пенза» выступил с последним в 2021 году концертом

30.12.2021 | 19:22

Оркестр «Пенза» выступил на большой сцене Центра культуры и досуга с последним концертом в уходящем 2021 году.

Программа не новогодняя - она посвящена знаменитому поэту Михаилу Лермонтову, погибшему на дуэли 180 лет назад.

«Это такой музыкально-поэтический спектакль, где идут стихи, которые сопровождаются известными романсами на слова Михаила Юрьевича либо инструментальным произведением Арама Хачатуряна, который написал музыку к драме «Маскарад»», - рассказал художественный руководитель оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

После Нового года оркестр выступит вместе с народной артисткой России Галиной Репной. Это будет музыкальный спектакль.