Работу домика Деда Мороза могут продлить до 14 января

24.12.2021 | 10:47

В Пензе подумают над возможностью продлить работу домика Деда Мороза на площади Ленина. Соответствующая информация поступила из городского управления культуры.

Читатель сетевого издания «ПензаИнформ» поинтересовался, почему домик Деда Мороза закрывают 9 января, а не после старого Нового года.

В пятницу, 24 декабря, в редакцию поступило сообщение из Управления культуры г. Пензы: «Вопрос о продлении работы домика Деда Мороза до 14 января будет рассмотрен».

Домик Деда Мороза установили на главной городской площади еще в конце ноября, открытие состоялось 11 декабря. Дети могут поделиться своими новогодними желаниями со сказочным старцем ежедневно с 17:00 до 18:00.