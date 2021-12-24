Культура

Работу домика Деда Мороза могут продлить до 14 января

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В Пензе подумают над возможностью продлить работу домика Деда Мороза на площади Ленина. Соответствующая информация поступила из городского управления культуры.

Читатель сетевого издания «ПензаИнформ» поинтересовался, почему домик Деда Мороза закрывают 9 января, а не после старого Нового года.

В пятницу, 24 декабря, в редакцию поступило сообщение из Управления культуры г. Пензы: «Вопрос о продлении работы домика Деда Мороза до 14 января будет рассмотрен».

Домик Деда Мороза установили на главной городской площади еще в конце ноября, открытие состоялось 11 декабря. Дети могут поделиться своими новогодними желаниями со сказочным старцем ежедневно с 17:00 до 18:00.

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Гость||

Праздника много не бывает.

Гость||

Да что уж не круглый год. По их развитию самое то. Дети многих местных не знают элементарных вещей, кругозора ноль. Стыдно было перед гостями, когда по ТВ показали, какие их мечты попросили осуществить пензенские дети губернатора.

Гость||

А туда в туалет сходить можно?

Гость||

Стыдно было перед гостями, когда по ТВ показали, какие их мечты попросили осуществить пензенские дети губернатора.

___

Что конкретно тебе стыдно?

Гость||

Иметь планшет и синтезатор - предел мечт. Сбычи мечт вам, дарагия пемзюки.

Имя: Гость
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