Культура

В Пензе подвели итоги конкурса «В гармонии с фортепиано»

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Конкурс «В гармонии с фортепиано» был областным, затем - межрегиональным и вот превратился в международный. Его итоги подвели в органном зале филармонии. Из-за сложной эпидобстановки самых талантливых участников выбирали дистанционно в течение трех дней.

«По направлению музыки они присылали свои видеозаписи, и жюри из пяти стран оценивало их исполнение. Другое направление - изобразительное искусство, и здесь почти 106 работ художников было представлено в виде фотографий, компетентное жюри оценивало эти фотографии», - рассказала организатор конкурса Кристина Больник.

Инициаторы проведения конкурса - педагоги детской школы искусств «Гармония». В 2013-м они впервые организовали творческое соревнование. В этом году за победу боролись ребята из Соединенных Штатов Америки, Казахстана, разных российских городов.

На фортепиано в день награждения участников сыграл председатель жюри конкурса Руслан Баязитов. Музыкант и композитор живет в США, преподает за океаном.

«Первых мест и Гран-при у нас получилось 15, остальные места, вторые и третьи, делятся в разном порядке. Безусловно, уровень исполнения высочайший, просто потрясающий», - отметил он.

В числе победителей оказалась пензячка Олеся Герасименко. Она заняла первое место.

«Я участвовала в номинации «Музыка», исполняла две пьесы. Самое сложное в фортепиано - это правильно выучить текст и сыграть динамические оттенки», - поделилась победитель конкурса.

Победителям и призерам конкурса из других городов и стран дипломы и памятные знаки отправят по почте. Лауреаты первой степени и обладатели Гран-при получили денежные премии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Спасибо организаторам конкурса!!!

Гость||

Не бывает Гран-при 15 штук.

Это единичная премия.

Халтура и отмыв денег!

Халтура и отмыв денег

Гость||

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Для участия в конкурсе установлены организационный взносы в

размере:

- номинации «Сольное исполнительство (фортепиано)», «Предмет по

выбору (фортепиано)» - 1000 рублей;

-номинация «Фортепиано для всех» - 700 рублей;

-номинация «Ансамбль» - 500 рублей с каждого участника ансамбля

- номинация «Музыка глазами художника» – 250 рублей.

Гость||

Неплохой навар.

Гость||

Гость писал(a):

Не бывает Гран-при 15 штук.

Это единичная премия.

Халтура и отмыв денег!

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

1. «Сольное исполнительство (фортепиано)»

2. «Фортепиано для всех» (в этой номинации представляют свое

фортепианное творчество учащиеся разных специальностей, у которых

учебный предмет «Фортепиано» не является основным)

3. «Ансамбль» (в этой номинации могут участвовать как

фортепианные ансамбли, так и инструментальные ансамбли, в составе

которых есть фортепиано)

Конкурсанты направления всех трех номинаций распределяются и

оцениваются по следующим возрастным категориям:

Категория «А» - конкурсанты до 9 лет;

Категория «B» - 10-12 лет;

Категория «С» - 13-15 лет;

Категория «D» - 16-19 лет;

Категория «Е» - 20-25 лет.

Гость||

Бумажки дать(как бы лауреаты) не проблема, главное деньги собрать.

Позор для города с такой славной исторической музыкальной культуры!

Гость||

Спонсорами конкурса в 2021 году являются представители коллегии

адвокатов города Москвы «Корчаго и партнёры»:

Гость||

Ну понятно кто.

Они за это "спонсорство" налоги не платят!

Это дешевле в провинции откат.

Имя: Гость
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