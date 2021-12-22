В Пензе подвели итоги конкурса «В гармонии с фортепиано»

22.12.2021 | 20:59

Конкурс «В гармонии с фортепиано» был областным, затем - межрегиональным и вот превратился в международный. Его итоги подвели в органном зале филармонии. Из-за сложной эпидобстановки самых талантливых участников выбирали дистанционно в течение трех дней.

«По направлению музыки они присылали свои видеозаписи, и жюри из пяти стран оценивало их исполнение. Другое направление - изобразительное искусство, и здесь почти 106 работ художников было представлено в виде фотографий, компетентное жюри оценивало эти фотографии», - рассказала организатор конкурса Кристина Больник.

Инициаторы проведения конкурса - педагоги детской школы искусств «Гармония». В 2013-м они впервые организовали творческое соревнование. В этом году за победу боролись ребята из Соединенных Штатов Америки, Казахстана, разных российских городов.

На фортепиано в день награждения участников сыграл председатель жюри конкурса Руслан Баязитов. Музыкант и композитор живет в США, преподает за океаном.

«Первых мест и Гран-при у нас получилось 15, остальные места, вторые и третьи, делятся в разном порядке. Безусловно, уровень исполнения высочайший, просто потрясающий», - отметил он.

В числе победителей оказалась пензячка Олеся Герасименко. Она заняла первое место.

«Я участвовала в номинации «Музыка», исполняла две пьесы. Самое сложное в фортепиано - это правильно выучить текст и сыграть динамические оттенки», - поделилась победитель конкурса.

Победителям и призерам конкурса из других городов и стран дипломы и памятные знаки отправят по почте. Лауреаты первой степени и обладатели Гран-при получили денежные премии.