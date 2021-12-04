В каменской школе искусств отметили концертом юбилей А. Е. Варламова

Без родителей и посторонних лиц, но концерт воспитанников и преподавателей каменской детской школы искусств состоялся.
«Вечер музыки, вечер русского романса посвящен творчеству русского композитора начала XIX века Александра Егоровича Варламова», - уточнила заместитель директора ДШИ Каменского района Любовь Шилина.
В 2021 году отмечается 220 лет со дня его рождения. В концерте приняли участие воспитанники отделений фортепиано и народных инструментов.
Мероприятие решили назвать фестивалем, выбрать лучших и отметить их дипломами. Родители смогли позже посмотреть выступления своих детей на сайте учреждения.
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Я очень люблю Варламова! Особенно его картины!