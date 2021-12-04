В каменской школе искусств отметили концертом юбилей А. Е. Варламова

04.12.2021 | 17:00

Без родителей и посторонних лиц, но концерт воспитанников и преподавателей каменской детской школы искусств состоялся.

«Вечер музыки, вечер русского романса посвящен творчеству русского композитора начала XIX века Александра Егоровича Варламова», - уточнила заместитель директора ДШИ Каменского района Любовь Шилина.

В 2021 году отмечается 220 лет со дня его рождения. В концерте приняли участие воспитанники отделений фортепиано и народных инструментов.

Мероприятие решили назвать фестивалем, выбрать лучших и отметить их дипломами. Родители смогли позже посмотреть выступления своих детей на сайте учреждения.