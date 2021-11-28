В Пензе в картиной галерее открылась выставка «Поэзия русского пейзажа»

28.11.2021 | 17:45

Картину с белыми березами в заснеженном лесу широкая публика еще не видела. Да что говорить, даже родная дочь мастера, врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, с этим полотном незнакома.

Картина пензенского художника Владимира Курдова никогда не экспонировалась. Так было до открытия в Губернаторском доме выставки «Поэзия русского пейзажа».

«Для меня было неожиданностью увидеть на выставке работу моего отца, потому что я, как и все, знаю его как скульптора-монументалиста. Живопись была для него отдушиной, но она тоже была более монументальной. А вот эту работу я вообще вижу в первый раз», - поделилась Татьяна Курдова.

Экспозиция разместилась в трех залах. В первом представлены картины художников, ставших основоположниками нового жанра в искусстве, с узнаваемым национальным колоритом.

«Русский пейзаж - это саврасовский пейзаж. Саврасов и Поленов. А Шишкин был один. Он такой один и остался, неповторимый. А все остальные пошли из Московского училища ваяния, зодчества и живописи», - объяснил заместитель директора Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Кстати, две трети из представленных на выставке работ практически никогда не покидали запасники картинной галереи. По разным причинам: одни нуждались в серьезной реставрации, у других не было оформления - достойных рам. Поэтому теперь можно сказать, что живописные шедевры переживают второе рождение.

«Период смены времен года. Уходит осень, появляется первый снег, начинается зима. Все это отражено на этих замечательных полотнах», - рассказал директор картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Картин на выставке 57. Познакомиться с полотнами великих художников можно будет до Нового года.