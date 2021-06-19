Культура

В Пензе театралы увидели спектакль по мотивам оперетты Ф. Легара

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В Пензенском драматическом театре представили постановку по мотивам оперетты Франца Легара «Веселая вдова». Интрига развернулась вокруг обладательницы огромного состояния.

Павел Иванов исполнил роль графа Александра - одну из главных в спектакле. По словам артиста, секрет популярности оперетты довольно прост, хоть этот жанр и любят в основном представители старшего поколения.

«Люди приходят в театр за положительными эмоциями, потому что в жизни и так хватает трагедии и драмы, а людям нравится что-то повеселее. Оперетта - то же самое, что и опера, только на 100 граммов хмельнее», - рассказал ведущий солист Московского государственного академического театра оперетты.

Музыкальная комедия «Визит миллионерши» - история о настоящей любви, которой мешают самолюбие и гордость, а также интересы государства, и о больших деньгах. Ради них многие готовы притворяться и изображать сердечную привязанность. Но в итоге все заканчивается хорошо, ведь это оперетта.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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