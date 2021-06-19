В Литературном музее открыли двери в мир сказок А. С. Пушкина

19.06.2021 | 16:30

В Литературном музее открылась выставка, посвященная русскому писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Кот ученый, Белочка и Матушка царя Салтана предлагают окунуться в мир сказок.

«Будет приятно, удобно и интересно человеку любого возраста. Кто не любит Пушкина и кто не любит сказки?» - прокомментировала генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

В экспозиции представлены редкие издания, увидевшие свет при жизни поэта, авторские иллюстрации к сказкам и уникальная деревянная книга, вырезанная неизвестным мастером. Есть и предметы декоративно-прикладного искусства - с ними зритель сможет полностью погрузиться в детство.

Ежедневно с 10:00 до 17:00 любой желающий может стать частью мира сказок А. С. Пушкина.