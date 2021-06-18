В Пензе в рамках гастрольного тура выступил Алексей Хворостян

18.06.2021 | 20:15

Свой хит «Я служу России» Алексей Хворостян спел лет 15 назад, когда был участником телепроекта «Фабрика звезд». Песня до сих пор остается его визитной карточкой, больше того - в 2021 году она дала название большому гастрольному туру Хворостяна, стартовавшему летом. Теперь исполнитель выступил в Пензе.

Билеты на концерт не продавались. Туда получили приглашения военнослужащие и члены их семей.

Проект реализуется совместно с Министерством обороны, куратор много лет прожил в Пензе. Алексей Хворостян вполне мог бы носить погоны: его отец - генерал-лейтенант, а сам артист когда-то учился в Суворовском училище.

«В какой-то момент я у отца спросил - мне было интересно его мнение: «Пап, а ты не жалеешь, что я пошел немножко другим путем?» Он тогда отложил все дела. «Сынок, я убежден, что на сегодняшний день ты по-настоящему служишь России», - рассказал певец.

Алексей не только исполняет песни, но и сам их пишет, стараясь говорить с людьми о том, что считает важным: о патриотизме, добре и смысле жизни.

Пенза стала восьмым городом в гастрольном туре, который завершится 20 июня в Туле.