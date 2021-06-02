Роман Амстиславский: Дети учатся у нас жить, а мы учимся у них жизни

02.06.2021 | 20:20

Каждый год с началом лета в парке имени В. Г. Белинского проходит концерт с участием ребят из общества инвалидов Октябрьского района и различных творческих коллективов Пензы.

Основная цель мероприятия - познакомить детей друг с другом, организовать их общение в неформальной обстановке, показать достижения. Но насладиться концертной программой могут не только дети, стоящие на учете в обществе инвалидов, но и все желающие гости и жители Пензы. В этом году для них выступили представители школы-студии хореографического ансамбля «Зоренька», школы-студии индийского танца «Фараон», артисты жестовой песни.

Мероприятие по традиции поддержали многие общественные деятели.

«Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Международным днем защиты детей!

Дети - это наши учителя. Дети учатся у взрослых, как нужно жить, а мы учимся у них жизни, учимся, как нужно радоваться простым мелочам и чувствовать, насколько прекрасен вокруг нас мир. Только благодаря им мы становимся счастливыми.

Создание для детей комфортных и творческих условий жизнедеятельности, защита прав, жизни и здоровья - приоритетная задача. Дети - наша радость и гордость, мы живем ради них и делаем все для того, чтобы они были счастливы!» - произнес общественно-политический деятель Роман Амстиславский.

«Такие мероприятия нужно проводить, потому что они бывают очень редко. Еще раз повторяю: и родителям большое спасибо, что они находят время приходить вместе с детьми и радоваться», - отметила инициатор акции, председатель Октябрьской районной организации ПОО ВОИ Алла Мироненко.

Дети пели, танцевали, читали стихи на волнующие их темы.

«Жизнь рассыпалась в труху и учеба, зубы выпали вверху - сразу оба. Улыбаюсь без зубов, как пантера, - все, закончились любовь и карьера. Как же я найду жену, очарую? Свистну в пустоту одну и вторую?» - прочитал стихотворение поэтессы Веры Полозковой участник праздника Александр Осанов.

После концерта дети посетили кафе, где их угостили пловом, напитками, фруктами и мороженым. Затем состоялся конкурс «Рисунок на асфальте» (победителям вручили призы), дети покатались на инклюзивном велосипеде и на аттракционах парка.

Завершился праздник вручением подарков. Спонсорами мероприятия выступили депутат Пензенского законодательного собрания Вадим Супиков и общественно-политический деятель Роман Амстиславский.