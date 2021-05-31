Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Культура

В Засечном скульпторы по дереву соревновались в художественной резке

Печать

Инструменту повышенной опасности не чуждо изящное искусство. В Засечном открылся первый межрегиональный фестиваль «Сурские лесные былины».

Участники вооружены бензопилами. Объекты - дубовые и липовые бревна. Из них в течение часа требовалось вырезать героев сказок. У Александра Иванова день рождения, в который он решил создать птицу.

«Сову с цветами. За час, думаю, успею. Внутреннее состояние мудрости говорит, что надо сову выпилить», - рассказал скульптор из Чебоксар Александр Иванов.

Среди участников есть люди с художественным образованием. Владимир Илюшин из Тольятти - самоучка.

«Кучу профессий перепробовал. В один прекрасный момент приезжаю к заказчику, и у него стоят скульптуры деревянные. Гендель стоит, совы, медведи. Как это красиво! И я думаю: вот это я могу делать, это я хочу», - поделился Владимир Илюшин.

Форум состоялся благодаря пандемии, как бы ни странно это звучало. В прошлом году члены СНТ «Вишенка» самоизолировались на дачах, времени было много, они занялись наведением красоты.

«В рамках этого облагораживания решили пригласить скульпторов по резьбе бензопилой, что в принципе было сделано. Нам нарезали несколько скульптур: драконы, мишки, разное. И после этого возникла идея провести фестиваль», - сообщил председатель СНТ «Вишенка» Сергей Калиниченко.

В первый день скульпторы демонстрировали быструю резьбу. В следующие шесть в СНТ «Вишенка» они займутся созданием основной, трудоемкой скульптуры. 5 июня презентуют работы и будут награждены.

Но даже то, что сделано на скорую руку, впечатляет: Баба-яга, которой пора к стоматологу, нахальный Крот, забавный Гном и три мудрые птицы. Белая - скульптора Иванова, ему в честь дня рождения выдали липовое бревно, податливый материал.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Вот молодцы!!! Обработайте водоотталкивающими материалами и поставьте вместо поганой химеры Иван-коня у фонтана. Дети будут рады!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте