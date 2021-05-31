В Засечном скульпторы по дереву соревновались в художественной резке

Инструменту повышенной опасности не чуждо изящное искусство. В Засечном открылся первый межрегиональный фестиваль «Сурские лесные былины».
Участники вооружены бензопилами. Объекты - дубовые и липовые бревна. Из них в течение часа требовалось вырезать героев сказок. У Александра Иванова день рождения, в который он решил создать птицу.
«Сову с цветами. За час, думаю, успею. Внутреннее состояние мудрости говорит, что надо сову выпилить», - рассказал скульптор из Чебоксар Александр Иванов.
Среди участников есть люди с художественным образованием. Владимир Илюшин из Тольятти - самоучка.
«Кучу профессий перепробовал. В один прекрасный момент приезжаю к заказчику, и у него стоят скульптуры деревянные. Гендель стоит, совы, медведи. Как это красиво! И я думаю: вот это я могу делать, это я хочу», - поделился Владимир Илюшин.
Форум состоялся благодаря пандемии, как бы ни странно это звучало. В прошлом году члены СНТ «Вишенка» самоизолировались на дачах, времени было много, они занялись наведением красоты.
«В рамках этого облагораживания решили пригласить скульпторов по резьбе бензопилой, что в принципе было сделано. Нам нарезали несколько скульптур: драконы, мишки, разное. И после этого возникла идея провести фестиваль», - сообщил председатель СНТ «Вишенка» Сергей Калиниченко.
В первый день скульпторы демонстрировали быструю резьбу. В следующие шесть в СНТ «Вишенка» они займутся созданием основной, трудоемкой скульптуры. 5 июня презентуют работы и будут награждены.
Но даже то, что сделано на скорую руку, впечатляет: Баба-яга, которой пора к стоматологу, нахальный Крот, забавный Гном и три мудрые птицы. Белая - скульптора Иванова, ему в честь дня рождения выдали липовое бревно, податливый материал.
Вот молодцы!!! Обработайте водоотталкивающими материалами и поставьте вместо поганой химеры Иван-коня у фонтана. Дети будут рады!!!