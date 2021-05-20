В Пензе автор и исполнитель Алла Тархова выступит с новым проектом

20.05.2021 | 20:40

«Если б только ты любил меня…» - так назвала свой первый сольный диск автор и исполнитель Алла Тархова. Для заслуженного работника культуры России это новый опыт в творческой деятельности.

«В этот диск вошло 16 песен. Есть и песни мои, которые я написала на стихи Застрожного, Веры Фейгиной, на стихи Беллы Ахмадулиной», - рассказала Алла Тархова.

Презентация нового проекта Аллы Тарховой состоится в Центре культуры и досуга 22 мая в 16:00. В часовом концерте примут участие не только музыканты, с которыми артистка записывала свой первый диск, - во время творческого вечера состоится модный показ «Красота и стиль».