В Пензе школьников ознакомили с историей Губернаторского дома

18.05.2021 | 19:58

Юные художники нарисовали на холстах Губернаторский дом в честь его юбилея. Евгения Салакова вместо красок выбрала восковые мелки.

«Там девочка гуляет с собачкой. Мне понравился такой стиль», - поделилась Евгения.

18 мая 2011 года, во время празднования Международного дня музеев, был открыт 2-й корпус картинной галереи имени Савицкого.

«Это историческое здание, которое с 1803 года по 1917 год было резиденцией. Здесь и жили пензенские губернаторы, и находилась администрация», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Помимо художественной выставки на свежем воздухе, внутри дома организовали экскурсию, посвященную региону.

«На Пензу было совершено около 30 нападений, но ни разу за всю историю сама крепость не была взята», - отметила экскурсовод Юлия Илюшина.

Когда девушки из гимназии № 1 узнали о юбилее Губернаторского дома, они обрадовались возможности побывать на экскурсии.

«Мы сюда пришли, посмотрели экспонаты, нам больше всего понравилась маленькая модель крепости. Нам рассказали про ее строение, ее историю. Особенно еще запомнились картины, где нам рассказывали, в чем воевали, про царей, губернаторов», - пояснили они.

1 июня в Пензенской картинной галерее будет выставлен ряд новых работ, одна из которых - полотно известного русского художника Константина Маковского «Девочка с кувшином».