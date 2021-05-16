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Культура

В Пензе георгиевский фестиваль привлек участников из четырех стран

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В Пензу Яна Варакса приехала из Карелии, чтобы себя показать и посмотреть на других, таких же фанатично преданных спорту, как она.

Девушка - участница 7-го Международного георгиевского фестиваля боевых искусств «За Веру и Отечество». Яна занимается ушу, или, как его еще называют, кунг-фу.

«Выбрала я этот спорт потому, что он, во-первых, очень красивый, во-вторых, он выстраивает тело и, помимо физической подготовки, развивает сознание», - поделилась девушка.

Георгиевский фестиваль традиционно проходит на базе Пензенской духовной семинарии. Его цель - нравственное, патриотическое и, конечно же, физическое воспитание молодежи в рамках православных традиций и национальных ценностей.

Одним из почетных гостей фестиваля стал российский спортсмен-паралимпиец, рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса», обладатель титула «Человек планеты» Сергей Бурлаков. Вопреки всему он сумел многого добиться.

«Мое жизненное кредо, девиз - «С верой в Бога все в твоих руках, даже если их нет», - отметил Сергей Бурлаков.

В этом году в георгиевском фестивале приняли участие представители семи регионов и четырех стран.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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