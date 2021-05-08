Культура

Пензенский хор имени О. В. Гришина представил праздничную программу

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Программу «Ради жизни на Земле» русский народный хор имени О. В. Гришина показал зрителю уже во второй раз. Премьера состоялась в 2020-м, и тогда выступление коллектива пензенцам крайне понравилось.

«Концерт посвящен трем пензенским героям, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Номера у нас очень разные, идея принадлежит нашим художественным руководителям. Они выбрали героев и решили рассказать об их подвигах», - рассказала артистка хора Полина Едунова.

Андрей Кижеватов, Хамзя Янаев и Контантин Майоров - пензенцам представили театрализованную музыкальную постановку, рассказ о доблестных воинах, которые спасли мир от фашизма.

Своим творчеством коллектив радует пензенцев уже 65 лет. За последние полтора года хор создал две новые программы и почти на 90% сменил репертуар.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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