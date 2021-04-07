В Пензе организовали творческий вечер памяти Николая Почивалина

07.04.2021 | 20:08

Прозаик, поэт, известный на всю страну, чьи книги выходили большими тиражами. В Литературном музее отдали дань памяти пензенцу Николаю Почивалину. Творческий вечер посвятили 100-летию со дня его рождения.

«Он писал о людях, которые жили рядом с ним, об их радостях, горестях, чаяниях. Для него главным был прежде всего человек», - рассказала специалист Литературного музея Светлана Гурская.

Перу Почивалина принадлежит больше 60 книг. Некоторые произведения были переведены на болгарский и венгерский языки. Рассказы Николая Михайловича звучали и по советскому радио.

Маргарита Сидорова стала участницей творческого вечера.

«Весьма специфичный слог, непривычный для восприятия, но то, о чем пишет автор, хотя и очень просто, но интересно», - отметила Маргарита.

Николай Почивалин ушел из жизни в 1988 году. Ему было 66 лет.