В Пензе организовали творческий вечер памяти Николая Почивалина

Прозаик, поэт, известный на всю страну, чьи книги выходили большими тиражами. В Литературном музее отдали дань памяти пензенцу Николаю Почивалину. Творческий вечер посвятили 100-летию со дня его рождения.
«Он писал о людях, которые жили рядом с ним, об их радостях, горестях, чаяниях. Для него главным был прежде всего человек», - рассказала специалист Литературного музея Светлана Гурская.
Перу Почивалина принадлежит больше 60 книг. Некоторые произведения были переведены на болгарский и венгерский языки. Рассказы Николая Михайловича звучали и по советскому радио.
Маргарита Сидорова стала участницей творческого вечера.
«Весьма специфичный слог, непривычный для восприятия, но то, о чем пишет автор, хотя и очень просто, но интересно», - отметила Маргарита.
Николай Почивалин ушел из жизни в 1988 году. Ему было 66 лет.
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Уважаю, до сих пор перечитываю.