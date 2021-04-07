Культура

В Пензе организовали творческий вечер памяти Николая Почивалина

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Прозаик, поэт, известный на всю страну, чьи книги выходили большими тиражами. В Литературном музее отдали дань памяти пензенцу Николаю Почивалину. Творческий вечер посвятили 100-летию со дня его рождения.

«Он писал о людях, которые жили рядом с ним, об их радостях, горестях, чаяниях. Для него главным был прежде всего человек», - рассказала специалист Литературного музея Светлана Гурская.

Перу Почивалина принадлежит больше 60 книг. Некоторые произведения были переведены на болгарский и венгерский языки. Рассказы Николая Михайловича звучали и по советскому радио.

Маргарита Сидорова стала участницей творческого вечера.

«Весьма специфичный слог, непривычный для восприятия, но то, о чем пишет автор, хотя и очень просто, но интересно», - отметила Маргарита.

Николай Почивалин ушел из жизни в 1988 году. Ему было 66 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Уважаю, до сих пор перечитываю.

Гость||

Почему без масок и социальную дистанцию не соблюдали?

Гость||

Почивалин достойный автор, авторитетный писатель. На зоне им зачитывался. Больше даже чем Пикулем.

Гость||

Одному господину почить бы...

Имя: Гость
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