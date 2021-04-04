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Культура

В Пензе состоялся финал конкурса «Красавица в погонах»

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На сцену Дворца детского (юношеского) творчества вышли самые смелые и талантливые девушки - финалистки конкурса «Красавица в погонах». Из 15 человек в завершающий этап попали 13. Все они занимаются в военно-патриотических клубах, состоят в рядах юнармии либо учатся в кадетских классах.

«Девушки очень сильные и очень талантливые. Можно видеть, какая на самом деле у нас талантливая молодежь. То есть умеют практически все: и на лошадях, и с собаками, и тут же танцуют, поют, причем многие это делают очень профессионально», - сообщил организатор конкурса Вячеслав Старшев.

За плечами девушек два отборочных тура. Красавицы демонстрировали свою физическую подготовку, а также писали эссе на заданную тему. В финале они были должны показать себя на сцене: дефиле в военной форме, в вечернем платье, визитка и знание этикета.

Нуждова Яна приехала на конкурс из Никольска. Девушка учится в кадетском классе.

«Я не первый раз сталкиваюсь с военной тематикой, мне очень нравятся люди в форме, хотела бы попробовать свои силы на этом конкурсе. Конечно, волнуюсь каждый раз, когда выхожу на сцену, испытываю дрожь внутри себя», - поделилась Яна Нуждова.

В этом году конкурс проводится в пятый раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Охренеть. Белозерцев Из Пензы Заречный сделал, с такими же дикарями.

Гость||

Бабам не нужны погооны,это кобелы

Имя: Гость
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