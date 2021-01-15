В Пензе на органе сыграли сочинения композиторов разных эпох

15.01.2021 | 20:27

Исполнением всемирно известного произведения гениального композитора XVIII века Мария Блажевич открыла свой сольный концерт в органном зале областной филармонии. Перед началом выступления артистка рассказала съемочной группе 11 канала, почему именно такую программу она решила представить пензенской публике.

«Разные сочинения разных эпох, разных композиторов - от XVII века до наших современников, которые живут сейчас и сочиняют на тему Рождества. В филармонии программу назвали «Новогодние чудеса», - пояснила органистка.

Появление Марии Блажевич в Пензе - второе после начала пандемии. До него томская органистка несколько месяцев выступала онлайн.

В следующий раз Блажевич планирует сыграть в филармонии совместный концерт с одной из пензенских пианисток. Эта программа будет совмещать произведения, исполненные на органе и на рояле.