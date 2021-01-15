В Пензе на органе сыграли сочинения композиторов разных эпох

Исполнением всемирно известного произведения гениального композитора XVIII века Мария Блажевич открыла свой сольный концерт в органном зале областной филармонии. Перед началом выступления артистка рассказала съемочной группе 11 канала, почему именно такую программу она решила представить пензенской публике.
«Разные сочинения разных эпох, разных композиторов - от XVII века до наших современников, которые живут сейчас и сочиняют на тему Рождества. В филармонии программу назвали «Новогодние чудеса», - пояснила органистка.
Появление Марии Блажевич в Пензе - второе после начала пандемии. До него томская органистка несколько месяцев выступала онлайн.
В следующий раз Блажевич планирует сыграть в филармонии совместный концерт с одной из пензенских пианисток. Эта программа будет совмещать произведения, исполненные на органе и на рояле.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Её из под угла мешком напугали?