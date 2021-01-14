В большом зале филармонии состоялся первый в новом году концерт

14.01.2021 | 20:38

На концерт в филармонии пензенцы пришли целыми семьями, стремясь почувствовать, что зимние торжества еще продолжаются. И выступление Губернаторской симфонической капеллы под руководством Владимира Каширского для этого прекрасно подошло. Его посвятили старому Новому году.

Для многих горожан такой праздник - все еще повод собраться за столом. Или в зрительном зале. Семья Галины Москаляновой выбрала второй вариант: дочь в этот вечер вышла на сцену.

«Когда молодые были, мы Новый год отмечали в полночь, а сейчас уже все на работу идут на другой день. Сейчас придет после концерта - сядем за стол, посидим», - отметила Галина Москалянова.

На концерте звучала музыка, понятная всем и любимая многими, - песни и композиции советского времени, некоторые звучат в кинофильмах.

Помимо сольных номеров, артисты капеллы выступили и дуэтом. Пели на русском, итальянском, часто о зиме и праздниках, но больше всего - о любви.

Это первый концерт в 2021 году, состоявшийся в большом зале филармонии. По нынешним меркам, он прошел при аншлаге.