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Культура

В честь юбилея Василия Ключевского в Пензе устроят выставки и встречи

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Не один день, а целый год будут отмечать юбилей В. О. Ключевского в Пензе. Организуют выставки, встречи, лекции. 28 января исполнится 180 лет со дня рождения известного историка.

В это время состоится торжественное возложение цветов к памятнику ученого. Перед собравшимися, как и в былые годы, выступят исследователи и краеведы.

«Его творчество является классикой исторической науки не только в России, но и за рубежом», - отметила профессор Ольга Сухова.

А следом в музее, который носит имя историка, откроют большую выставку - при малом скоплении посетителей. Много гостей не станут приглашать из-за сложной эпидобстановки. Экспозиция будет посвящена не только юбилею Василия Осиповича.

«30-летие музея - он открыт в 1991 году, 28 января, к 150-летию со дня рождения Ключевского. Здесь на выставке будут представлены материалы, которые нам дарили, которые поступали в нашу коллекцию», - рассказал заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

Также в ближайшее время выйдет в свет новое издание афоризмов ученого, третье по счету. А в сентябре в Пензе пройдут «Ключевские чтения», которые организуют раз в пять лет.

«Собираются ученые из многих городов страны, представители крупнейших научных коллективов, общественных организаций. Ученые из-за границы нередко участвуют в конференциях», - пояснил Александр Плешков.

Покоится Василий Осипович на территории Донского монастыря в Москве. На могиле историка в день 175-летия со дня его рождения побывала пензенская делегация. В этом году никаких массовых поездок в столицу из-за распространения коронавируса не запланировано.

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